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Происшествия

В селе Энильчек сгорело здание начальной школы

В селе Энильчек Иссык-Кульской области 4 марта сгорело здание начальной школы. Об этом сообщила пресс-служба Министерства образования и науки.

По ее данным, учебный процесс продолжается, сейчас школьники занимаются в здании айыльного управления.

«Причины возгорания выясняют специалисты Министерства чрезвычайных ситуаций, после того как подготовят заключение, будет предоставлена дополнительная информация», — сообщили в ведомстве.

Здание начальной школы сдано в эксплуатацию в 1970 году. Школа рассчитана на 50 мест, в настоящее время в ней учится 23 ученика.
Ссылка: https://24.kg/proisshestvija/288229/
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