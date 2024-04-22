Скучные и старые. Депутат Камила Талиева о состоянии школьных учебников

Депутат Камила Талиева на заседании комитета по социальной политике Жогорку Кенеша рассказала о плачевном состоянии учебников в школах.

По ее словам, в 2023 году издано 16 книг.

«Учебники скучные и старые. С 90-х у них один автор, просто переиздают каждый год. Должны же быть альтернативные варианты. Есть проблемы с «книжной мафией». По этому поводу в отношении министров образования возбуждали уголовные дела. Ситуация с учебниками тяжелая», — возмутилась нардеп.

Она напомнила, что на 2024-й на обеспечение книгами из республиканского бюджета выделено 152 миллиона сомов. «В сентябре повторится та же ситуация, что и в прошлом году. Это нужно решать. 2023-й должен был стать уроком», — добавила Камила Талиева.