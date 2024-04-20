11:00
USD 89.02
EUR 94.77
RUB 0.95
Общество

Пилотным школам и детсадам Кыргызстана вручили современное оборудование

Фонд Ага Хана в рамках программы «Школы-2030» передал 70 пилотным учебным заведениям и 30 детским садам интерактивные панели, ноутбуки, принтеры, проекторы и учебные материалы на 5,5 миллиона сомов. Об этом сообщила пресс-служба Министерства образования и науки.

По ее данным, оборудование и учебные материалы предназначены для успешной реализации разработанных учителями и учащимися инновационных решений по адаптации к изменению климата.

«В 2021-2023 годах пилотные школы в рамках программы были обеспечены современным оборудованием, мебелью и книгами на 35 миллионов сомов», — отметили в ведомстве.

В июне в рамках программы «Школы-2030» проведут Глобальный форум, на который приедут более 200 представителей 36 стран.

«Школы-2030» — это десятилетняя программа, которая охватывает 1 тысячу дошкольных и общеобразовательных организаций в 10 государствах. Ее цель — изучение и распространение передового опыта в сфере образования для формирования у детей знаний, навыков, мировоззрения и ценностей.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/292104/
просмотров: 240
Версия для печати
Материалы по теме
В Бишкеке в частной школе произошел пожар. Эвакуировали 600 человек
В Ат-Баши установили УЗИ-аппарат со встроенным искусственным интеллектом
В городе Ош сносят незаконные постройки на территории школы № 47
ГУОБДД проверит улицы вокруг школ Кыргызстана
Почему Кыргызстану не подходит 12-летнее обучение в школе — мнение эксперта
Как пользоваться смартфоном в школе? В Жогорку Кенеше написали законопроект
Пилотный тест не повлияет на официальные результаты Кыргызстана в PISA-2025
В селе Энильчек сгорело здание начальной школы
Более 750 тысяч детей в республике обучаются на кыргызском языке
Уровень образования в кыргызских школах ниже, признали в профильном ведомстве
Популярные новости
Все 32&nbsp;маршрута движения муниципальных автобусов в&nbsp;Бишкеке Все 32 маршрута движения муниципальных автобусов в Бишкеке
В&nbsp;мае у&nbsp;кыргызстанцев будут длинные выходные В мае у кыргызстанцев будут длинные выходные
В&nbsp;Бишкеке появился новый автобусный маршрут В Бишкеке появился новый автобусный маршрут
Легальная работа за&nbsp;рубежом. Как ее&nbsp;могут получить кыргызстанцы Легальная работа за рубежом. Как ее могут получить кыргызстанцы
Бизнес
Блокировка TikTok лишает граждан развития бизнеса и&nbsp;культуры&nbsp;&mdash; Сергей Соколов Блокировка TikTok лишает граждан развития бизнеса и культуры — Сергей Соколов
Финансовый отчет ОсОО &laquo;Микрокредитная компания &laquo;Ала-Тоо Кредит&raquo; Финансовый отчет ОсОО «Микрокредитная компания «Ала-Тоо Кредит»
Финансовый отчет ОсОО &laquo;Микрокредитная Компания &laquo;Кемин&raquo; Финансовый отчет ОсОО «Микрокредитная Компания «Кемин»
&laquo;Халык Банк Кыргызстан&raquo; стал частью международной инвестиционной группы Visor «Халык Банк Кыргызстан» стал частью международной инвестиционной группы Visor
20 апреля, суббота
10:44
Прожиточный минимум в Кыргызстане составил 7,7 тысячи сомов Прожиточный минимум в Кыргызстане составил 7,7 тысячи с...
10:19
Кыргызстанский Finca Bank ограничит переводы из «Сбербанка» и «Тинькофф банка»
10:00
Музыкальные школы и курсы Бишкека. Адреса, телефоны и на чем учат играть
09:30
Обнял и поднял. Как радовался Камчыбек Ташиев лицензии Бекзата Алмаз уулу
09:29
Пилотным школам и детсадам Кыргызстана вручили современное оборудование
19 апреля, пятница
23:43
В США представили подводный дрон с неограниченной автономностью Manta Ray
23:29
В Кыргызстане образован Национальный институт стратегических инициатив