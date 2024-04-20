Пилотным школам и детсадам Кыргызстана вручили современное оборудование

Фонд Ага Хана в рамках программы «Школы-2030» передал 70 пилотным учебным заведениям и 30 детским садам интерактивные панели, ноутбуки, принтеры, проекторы и учебные материалы на 5,5 миллиона сомов. Об этом сообщила пресс-служба Министерства образования и науки.

По ее данным, оборудование и учебные материалы предназначены для успешной реализации разработанных учителями и учащимися инновационных решений по адаптации к изменению климата.

«В 2021-2023 годах пилотные школы в рамках программы были обеспечены современным оборудованием, мебелью и книгами на 35 миллионов сомов», — отметили в ведомстве.

В июне в рамках программы «Школы-2030» проведут Глобальный форум, на который приедут более 200 представителей 36 стран.

«Школы-2030» — это десятилетняя программа, которая охватывает 1 тысячу дошкольных и общеобразовательных организаций в 10 государствах. Ее цель — изучение и распространение передового опыта в сфере образования для формирования у детей знаний, навыков, мировоззрения и ценностей.