Эра жыргализма. Депутат возмущен ответами чиновников Министерства образования

Депутат парламента Камчыбек Жолдошбаев раскритиковал Министерство образования и науки. Сегодня нардепы обсуждают закон об обязательном горячем питании в учебных заведениях страны.

По словам Камчыбека Жолдошбаева, чиновники профильного ведомства все очень красиво рассказывают.

«Вас послушать, так у нас просто эра жыргализма, то есть вечного кайфа наступила. Но ведь это совсем не так. Я был в школах Ат-Башинского района. Там близко нет ничего из того, о чем вы тут говорите. Никаких столовых, современного кухонного оборудования — ничего. Никто из местной администрации ни разу не посетил эти школы», — сказал Камчыбек Жолдошбаев.

Представители Минобразования пообещали проверить эти учебные заведения.

На сегодня в 2 тысячах 265 общеобразовательных организациях, в которых обучается около 625 тысяч 767 детей в начальных классах, и в 1 тысяче 371 школе (1-4-е классы) организовано горячее питание. Это 60 процентов школ. На школьное питание выделено 600 миллионов сомов и дополнительно еще 88 миллионов.