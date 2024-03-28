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Общество

В городе Ош сносят незаконные постройки на территории школы № 47

Демонтированы незаконные постройки на территории средней школы № 47 в Оше. Об этом сообщает пресс-служба мэрии города.

По ее данным, демонтаж проводится с согласия собственника.

«Во дворе школы частная клиника построила навес длиной более 131 квадратного метра и котельную площадью 35 квадратных метров. До сегодняшнего дня территория эксплуатировалась без арендной платы и разрешительных документов», — говорится в сообщении.

Напомним, на территории школы имени Макаренко также снесли хозпостройки и коммерческие объекты. 
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/290116/
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