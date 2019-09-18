Алмамбет Шыкмаматов посоветовал омбудсмену выйти из роли чекиста

В Кыргызстан из 1 тысячи 300 осужденных наших соотечественников, содержащихся в тюрьмах России, экстрадировали только 70 человек. Об этом заявили сегодня на заседании парламента.

По словам лидера фракции «Ата Мекен» Алмамбета Шыкмаматова, это минимальный показатель. «Почему вы не работаете по вопросам экстрадиции? Наши соотечественники в России сидят за не тяжкие преступления. В основном за хулиганство или нарушение паспортного режима», — сказал Алмамбет Шыкмаматов.

Токон Мамытов пояснил, что процесс экстрадиции затягивается, поскольку у Кыргызстана и России разное уголовное законодательство и оно не унифицировано. В итоге Алмамбет Шыкмаматов попросил Токона Мамытова перестать быть чекистом и становиться более публичным и открытым.