Пишите лучше обо мне. Искендер Матраимов возмущен публикациями о брате Райыме

Старший брат Райымбека Матраимова депутат парламента, член фракции СДПК Искендер Матраимов рассказал 24.kg, почему к ним в гости в Кара-Суу ездят нардепы и министры.

Народного избранника не устроила публикация в СМИ о турнире Всемирной федерации национальной борьбы кулатуу эртаймаш ММА (WEF), который пройдет в Оше 15 сентября. «Зачем указывать моего брата обязательно, да еще и под какой-то кличкой?» — возмутился он.

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По словам Матраимова-старшего, его брат Райым уже два года как безработный, а сейчас уехал в Турцию. Ему там предложили работу в одном холдинге.

«Я старший в семье. Наш отец умер очень давно. С тех пор я воспитываю братьев. Райыма я вырастил, воспитал, женил. А то, что к нам депутаты приезжают или министры, так это не из-за него, как все пишут, а из уважения ко мне. Я же приглашаю. Про меня пишите лучше», — рекомендовал Искендер Матраимов.

Парламентарий вспоминал соревнования по волейболу, организованные фондом «Исмаил Матраимов» в Кара-Суу 1 мая. Тогда на фотографии с Райымбеком Матраимовым, известным как Раим-миллион, были запечатлены как нардепы, так и первый вице-премьер-министр Кубатбек Боронов. «Причем здесь, вообще, Райым? Это я же всех приглашал», — недоумевает Искендер Матраимов.

Отметим, что ГСБЭП с января проверяет имущество Райымбека Матраимова. Ранее журналисты «Азаттыка» провели расследование и выяснили, что Матраимов якобы вывел из страны $700 миллионов. Однако подтверждения этому эпизоду Финпол пока не нашел. Проверка продолжается.