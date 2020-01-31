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Общество
Сюжет: Скандал с Райымбеком Матраимовым

ГКНБ проверит наличие недвижимости у семьи Матраимовых в Дубае

ГКНБ проверит наличие недвижимости у семьи Матраимовых в Дубае. Об этом на заседании депутатской комиссии сегодня сообщил исполняющий обязанности начальника следственного управления ГКНБ Сагынбек Самидин уулу.

По его словам, в государственные органы Объединенных Арабских Эмиратов отправлен официальный запрос.

«Мы не можем опираться на информацию в интернете, поэтому обратились в государственные органы ОАЭ», — сказал Сагынбек Самидин уулу.

Он отметил, что банковские счета Матраимовых не проверяются, так как о них не было информации в журналистском расследовании.

Айеркена Саймаити убили в Стамбуле 10 ноября. В него выстрелили, когда он сидел в кафе в районе Фатих. После публикации фотографии Саймаити с некоторыми кыргызстанскими политиками Жогорку Кенеш решил расследовать его убийство.

Журналистское расследование о контрабанде и коррупции на таможне вызвало широкий общественный резонанс. В публикации указывалось, что китайскому предпринимателю Айеркену Саймаити в Кыргызстане неизвестные лица неоднократно угрожали убийством, поэтому он сбежал в Турцию.

Генеральная прокуратура возбудила уголовное дело и поручила расследование межведомственной следственной группе.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/142220/
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