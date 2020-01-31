ГКНБ проверит наличие недвижимости у семьи Матраимовых в Дубае. Об этом на заседании депутатской комиссии сегодня сообщил исполняющий обязанности начальника следственного управления ГКНБ Сагынбек Самидин уулу.

По его словам, в государственные органы Объединенных Арабских Эмиратов отправлен официальный запрос.

«Мы не можем опираться на информацию в интернете, поэтому обратились в государственные органы ОАЭ», — сказал Сагынбек Самидин уулу.

Он отметил, что банковские счета Матраимовых не проверяются, так как о них не было информации в журналистском расследовании.

Айеркена Саймаити убили в Стамбуле 10 ноября. В него выстрелили, когда он сидел в кафе в районе Фатих. После публикации фотографии Саймаити с некоторыми кыргызстанскими политиками Жогорку Кенеш решил расследовать его убийство.

Журналистское расследование о контрабанде и коррупции на таможне вызвало широкий общественный резонанс. В публикации указывалось, что китайскому предпринимателю Айеркену Саймаити в Кыргызстане неизвестные лица неоднократно угрожали убийством, поэтому он сбежал в Турцию.