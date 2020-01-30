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Общество
Сюжеты: Иски против СМИ, Скандал с Райымбеком Матраимовым

«Репортеры без границ» призвали отклонить иск Матраимовых к СМИ

Международная организация «Репортеры без границ» призвала суд Бишкека отклонить «абсурдный иск» против двух новостных агентств — «Радио Азаттыка» и Kloop, а также журналиста Али Токтакунова. Об этом говорится в заявлении организации.

Иск подан семьей Матраимовых, которая взыскивает в общей сложности 780 тысяч евро в качестве компенсации в связи с журналистским расследованием о контрабанде и коррупции на таможне, фигурантами которого стали Райымбек Матраимов и члены его семьи.

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Первоначально судебный процесс касался и информационного сайта 24.kg, который опубликовал краткое изложение расследования, но агентство исключили из дела после заявления со стороны истцов об отказе от претензий.

«Абсурдно, что к журналистам «Азаттыка» и Kloop предъявляют иск в связи с их журналистскими расследованиями, которые служили общественным интересам и стимулировали гражданское общество Кыргызстана в целом, — отметила Жанна Кавелье, глава представительства организации в Восточной Европе и Центральной Азии. — Мы просим суд отклонить иск против двух СМИ и журналиста Али Токтакунова и призываем власти Кыргызстана сделать все необходимое, чтобы гарантировать безопасность журналистам, работающим над этим делом. Нападки последних трех месяцев нанесли серьезный ущерб свободе прессы в Кыргызстане».
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/142028/
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