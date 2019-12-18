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Общество
Сюжет: Скандал с Райымбеком Матраимовым

Убийство Саймаити. Депутатская комиссия начнет заседать на следующей неделе

Депутатская комиссия по расследованию обстоятельств убийства в Турции китайского бизнесмена Айеркена Саймаити начнет заседать на следующей неделе. Об этом 24.kg сообщили нардепы.

По их словам, они стали получать ответы на запросы, которые разослали в Генпрокуратуру, ГКНБ, ГСБЭП, МВД. Члены комиссии обещали, что заседания будут проводить в открытом режиме.

Парламентарии уточнили: всю информацию собирает председатель комиссии Талант Мамытов. Он сам заявил, что готов давать комментарии по всем интересующим вопросам. Список тех, кого будет опрашивать комиссия, еще согласовывают.

Айеркена Саймаити убили в Стамбуле 10 ноября. В него выстрелили, когда он сидел в кафе в районе Фатих. После публикации фотографии Саймаити с некоторыми кыргызстанскими политиками Жогорку Кенеш решил расследовать его убийство.

Журналистское расследование о контрабанде и коррупции на таможне вызвало широкий общественный резонанс. В публикации указывалось, что китайскому бизнесмену Айеркену Саймаити в Кыргызстане неизвестные лица неоднократно угрожали убийством, поэтому он сбежал в Турцию.

Генеральная прокуратура возбудила уголовное дело и поручила расследование межведомственной следственной группе.
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