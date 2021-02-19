Митинг за Матраимова в Кара-Суу завершился. Сторонники грозят бессрочной акцией

Митинг в Кара-Суйском районе сегодня завершился. Об этом сообщают очевидцы.

По их словам, участники акции намерены организовать бессрочный митинг в разных городах и районах области. Он будет проходить до тех пор, пока власти не выполнят требования митингующих.

Сторонники Райымбека Матраимова отметили, что создан штаб поддержки Райымбека Матраимова и в ближайшее время будут проводиться митинги по всей области.

Напомним, накануне ГКНБ задержал Райымбека Матраимова. Его обвиняют в легализации (отмывании) преступных доходов. Он водворен в ИВС СИЗО ГКНБ на 48 часов. Следствие будет ходатайствовать об аресте подозреваемого.

11 февраля в Первомайском районном суде Бишкека завершилось рассмотрение уголовного дела в отношении экс-заместителя главы Таможенной службы Райымбека Матраимова. Судья Гульзат Дыйканбаева признала его виновным в коррупции, оштрафовала на 260 тысяч сомов и сняла арест с имущества обвиняемого.

Сегодня сторонники Райымбека Матраимова митингуют и в Оше.