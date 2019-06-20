Бакыт Торобаев: Журналисты должны ответить за хайп вокруг Райыма-миллионера

Депутат Бакыт Торобаев сегодня на заседании Жогорку Кенеша раскритиковал СМИ за хайп вокруг Райыма-миллионера.

По его словам, «Азаттык» провел громкое расследование о выводе $700 миллионов, которое позже журналисты «Пятого канала» подвергли сомнению.

«Журналисты хоть и являются четвертой властью, но устраивают хайп и травлю в угоду собственных интересов», — сказал Бакыт Торобаев.

Он считает, что за подобные обвинения журналисты должны ответить, если документы окажутся поддельными.

«Как заставить их нести ответственность за надуманные обвинения? Кто будет отвечать за все это?» — задался вопросом нардеп.

Напомним, что «Азаттык» опубликовал расследование о выводе из Кыргызстана $700 миллионов и золота через фирму «Абдыраз», которая владела кыргызско-китайским рынком в Баткене. По словам журналиста, следы вывода денег привели к семье Матраимовых — один из отправителей крупной суммы из КР Айеркен Саймаити позже из Турции перевел на счет фонда Матраимовых «Исмаил Ата» $2 миллиона 338 тысяч 700.

Однако другой журналист Эльнура Алканова подвергла сомнению выводы коллег из «Азаттыка» и заявила, что некоторые документы, представленные Али Токтакуновым, могут быть подделкой.

Премьер-министр Кыргызстана Мухаммедкалый Абылгазиев поручил провести тщательную проверку фактов, озвученных в расследовании «Азаттыка».