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Общество

Москве напряженность не нужна. Эксперт о поездке Атамбаева в Россию

Сегодня бывший президент Кыргызстана Алмазбек Атамбаев вылетел на частном самолете с территории российской авиабазы «Кант» в Москву.

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Политик так и не сказал, с кем он собирается встречаться в столице России и о чем говорить. Но официальный представитель партии СДПК Кундуз Жолдубаева на своей странице в Facebook сообщила, что ожидаются встречи на самом высоком уровне.

Не сомневаются в том, что Алмазбека Атамбаева примет президент РФ Владимир Путин, и российские эксперты. Аналитик Никита Мендкович в своем комментарии 24.kg заявил, что вполне логичны усилия Москвы по стабилизации ситуации в Кыргызстане, а также попытки добиться определенного, если не примирения, то во всяком случае компромисса между участниками политического процесса.

«Согласитесь, ситуация, когда бывший президент находится в жестком противостоянии с действующим, причем фактически на осадном положении в родном селении, и постоянно в прессе муссируются угрозы силового конфликта, — вещь не самая естественная и, безусловно, опасная как для суверенитета, так и для всей политической системы республики. Любое разрешение текущей ситуации мне представляется лучшим», — сказал он.

Если действительно результатом поездки Атамбаева в Москву, как и визита Жээнбекова уже в официальном качестве в столицу России месяцем ранее, станет примирение или возвращение в правовое поле, это очень хорошо.

Никита Мендкович

Он добавил, что ни Москве, ни Кыргызстану напряженность не нужна. «Москва будет пытаться путем переговоров, склонения к диалогу сторон конфликта добиться улучшения ситуации», — считает аналитик.

Никита Мендкович подчеркнул, что вылет Алмазбека Атамбаева с территории российской авиабазы в Канте на частном самолете законы страны не нарушает. Бывший глава государства пока не привлечен к уголовной ответственности, а то, что он выбрал частный борт, — аспект коммерции.

Отметим, что вместе с Алмазбеком Атамбаевым в Москву отправились депутаты Жогорку Кенеша Ирина Карамушкина, Асель Кодуранова и Мурадыл Мадеминов. Также полетели официальный представитель партии СДПК Кундуз Жолдубаева и член народного штаба, официальный представитель СДПК в России Темирлан Султанбеков.
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