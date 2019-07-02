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Власть

Чиновники Кыргызстана признают, что не могут защитить инвесторов

Чиновники Кыргызстана признают, что не могут защитить инвесторов. Об этом сегодня на бизнес-форуме «Местные сообщества и горнодобывающие компании» сообщил заведующий отделом развития инвестиционного потенциала Агентства по продвижению и защите инвестиций Алмаз Исанов.

По его словам, защита инвестиций стоит особо остро.

«Говоря простыми словами, легче уговорить инвестора приехать в республику, а защитить его очень сложно. Нужно оценить влияние проектов на экологию, определить социальные эффекты. В КР много китайских компаний хотят войти в горнодобывающую отрасль. Возникают разногласия с населением. У страны неплохие показатели в международных рейтингах. Но рейтинги рейтингами, надо смотреть на реальность, на реакцию на местах», — сказал Алмаз Исанов.

Он добавил, что Агентство по продвижению инвестиций разрабатывает интерактивную карту, где размещены действующие и будущие проекты. Местное сообщество привлекается для планирования рисков, которые могут возникнуть у инвестора.
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