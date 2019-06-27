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Власть

В Бишкеке предлагают переименовать часть парка имени Ататюрка

Южную часть парка имени Кемаля Ататюрка предлагают переименовать в Чингиза Айтматова. Об этом на очередной сессии БГК заявил депутат Куванычбек Конгантиев.

По его словам, мэрия начала строительство нового парка на Южной магистрали.

«Это южная часть парка имени Кемаля Ататюрка. Предлагаю включить в повестку дня вопрос переименования ее в парк имени Чингиза Айтматова. Сегодня мы тратим много средств на его строительство», — заметил Куванычбек Конгантиев.

Он подчеркнул, что речь идет только о южной части парка, остальная сохранит имя Кемаля Ататюрка.

Депутаты поддержали предложение о включении вопроса в повестку дня.

Отметим, что в повестке дня 11 вопросов. Из них восемь основных, остальные в «разном». Как сообщили 24.kg в пресс-службе БГК, депутаты также намерены заслушать отчеты управлений земельными ресурсами и городского транспорта столичного муниципалитета, Бишкекского пассажирского автотранспортного предприятия, информацию о нефтебазах и АЗС, расположенных на территории города.
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