Сессия БГК перенесена на 4 марта. Она пройдет с участием 235 депутатов

Сессия Бишкекского городского кенеша перенесена на 4 марта. Об этом сообщила руководитель пресс-службы мэрии Назгуль Жамгырчиева.

По ее словам, муниципалитет выполнил свою задачу — организовал материально-техническую часть. О проведении сессии утром озвучено сообщение.

Напомним, сегодня должна была состояться сессия БГК. Вначале было предложено объявить перерыв, так как в связи с проведением административно-территориальной реформы состав городского кенеша увеличен до 235 депутатов. Мэр Айбек Джунушалиев заявил, что указ президента о проведении административно-территориальной реформы, действующей по всей республике, необходимо строго исполнять. По его словам, уже ведется работа по созданию условий для проведения сессии в полном составе.

Председатель БГК Куванычбек Конгантиев снова предложил проголосовать за объявление перерыва, депутаты начали обсуждать вопрос, но в этот момент Айбек Джунушалиев покинул зал. Вместе с ним ушел и весь состав муниципалитета.

Напомним, всего по республике было 484 местных кенеша (32 городских и 452 айыльных). В результате изменений в рамках административно-территориальной реформы всего станет 268 местных кенешей (33 городских и 235 айыльных).

В Кыргызстане в пилотном режиме в шести областях, Бишкеке и Оше начали административно-территориальную реформу. В результате укрупнят айыльные аймаки и города, а территория столицы увеличится почти втрое.