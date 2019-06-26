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Власть

Потребление электроэнергии в Кыргызстане растет ежегодно на 10-15 процентов

Потребление электроэнергии ежегодно растет на 10-15 процентов. Об этом на заседании Жогорку Кенеша сообщил глава Нацэнергохолдинга Айтмамат Назаров.

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По его словам, в отрасль необходимо привлекать инвестиции, строить новые станции, иначе страна столкнется с дефицитом электроэнергии.

«За последние годы построены четыре новые частные мини-ГЭС, две из них уже введены в эксплуатацию. Если завершится модернизация Токтогульской ГЭС, дополнительно будут введены 240 мегаватт», — сказал он.

В то же время глава Нацэнергохолдинга добавил, что в 2018 году по графику Кыргызстан должен выплатить 5 миллиардов сомов по иностранным кредитам. Пик выплат придется на 2023-й, когда их уровень достигнет 11 миллиардов сомов.

Напомним, депутаты рассматривают проект поправок в Закон «Об электроэнергетике». Ими, в частности, предусматривается обязать энергокомпании строить электрические сети за свой счет.
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