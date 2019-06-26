В Жогорку Кенеше предлагают обязать энергокомпании строить электрические линии

Новые линии электропередачи должны строить энергокомпании. Об этом на заседании Жогорку Кенеша заявил депутат Кенжебек Бокоев.

Он внес на рассмотрение нардепов законопроект о поправках в Закон «Об электроэнергетике».

Кенжебек Бокоев отметил, что в последние годы население городов и сел выросло, появились новые улицы и новостройки, но с доставкой электроэнергии возникают проблемы.

«Раньше 99 процентов ЛЭП строило государство, однако сейчас появился ряд энергокомпаний — акционерных обществ. Согласно уставам, они заняты только продажей электроэнергии, а строительство новых электролиний не их обязанность», — сказал он.

Кенжебек Бокоев добавил, что электроэнергию признали товаром, поэтому продавец должен сам строить электролинии. «Сейчас это спорный вопрос, и в законодательстве он не обозначен», — пояснил он.

Парламентарий подчеркнул, что законопроект также предлагает установить выплату компенсаций абонентам, если электролинии построят за их счет. В этом случае объекты будут передавать на баланс распредкомпаний.