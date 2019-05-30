Ручные, коррумпированные, клановые. С какими силовиками живет Кыргызстан

Чистка правоохранительных органов Кыргызстана начнется с Государственного комитета национальной безопасности.

В ГКНБ весь офицерский состав в ожидании указа президента о новом председателе ведомства. Пока его обязанности исполняет первый заместитель главы Орозбек Опумбаев. Информацию о том, останется ли он на этом посту без приставки и.о., политики, близкие к Сооронбаю Жээнбекову, хранят строже, чем документы под грифом «секретно».

Многие депутаты Жогорку Кенеша считают, что отставкой председателя спецслужб Идриса Кадыркулова дело может не ограничиться.

Руководители других силовых структур — МВД и Госслужбы по борьбе с экономическими преступлениями (ГСБЭП) — также в тревожном ожидании. Как и их куратор в правительстве — вице-премьер Жениш Разаков.

Игры продолжаются

Добровольная отставка председателя ГКНБ Идриса Кадыркулова в этом свете — не просто уход с должности проштрафившегося руководителя, засветившегося в мутной истории с тендером на изготовление бланков Е-паспортов.

Скандальная история с неформальным обедом и последовавшая отставка руководителя могущественного ведомства продемонстрировали ярко выраженное кризисное состояние всех правоохранительных органов страны. Тех самых силовиков, которые должны сохранять порядок в обществе, безопасность государства и призваны президентом на борьбу с коррупцией.

ГКНБ превратился в личную гвардию отдельно взятого руководителя еще при Жаныше Бакиеве.

Во время правления Алмазбека Атамбаева госкомитет стал откровенно политизированной структурой, слепо выполнявшей прихоти первого лица. Под видом борьбы с коррупцией и защиты государственных интересов комитетчики тогда открыто преследовали оппонентов власти.

Как признают сегодня в ГКНБ, в системе скрытое противостояние северной и южной группировок, в которые входят и высокопоставленные сотрудники.

Могущественная структура лишь формально подчиняется президенту. На многих ответственных постах до сих пор ставленники экс-президента, набранные из когорты водителей и телохранителей. Для таких специалистов двойная игра является обычным делом.

Стоит отметить, что руководители ГКНБ и МВД не отреагировали на недавние угрозы Алмазбека Атамбаева. Последний заявил, что генералам Идрису Кадыркулову и Кашкару Джунушалиеву придется ответить за свои сегодняшние действия. Ответом генералов стало гробовое молчание.

Ранее, видимо, тщетно президент Сооронбай Жээнбеков напомнил генералитету, что он должен уметь брать ответственность на себя. Ответственность у нас брать боятся. Отсиживаются, вдруг пронесет? Пока проносит.

За дело, в котором просматривается коррупционная составляющая, пока лишился поста только председатель ГКНБ Идрис Кадыркулов.

Чем они занимаются?

Куратор правоохранительных структур Жениш Разаков стал одним из самых обсуждаемых политиков после того, как в Сеть выбросили захватывающую историю о таджикских спецслужбах, агентом которых он якобы является.

Кому и зачем понадобился скандальный вброс, ГКНБ до сих пор не выяснил. Это еще один небольшой штрих, характеризующий работу госкомитета.

Как бы то ни было, но вице-премьера надолго вывели из игры. В сложившейся ситуации Женишу Разакову отнюдь не до подведомственных министерств.

Министр внутренних дел заверяет, что контролирует ситуацию в ведомстве. Но на практике дела в милиции оставляют желать лучшего.

В МВД действуют четыре влиятельные группировки, в каждую из которых входят высокопоставленные сотрудники.

Группировки лишь формально подчиняются генералу Кашкару Джунушалиеву. И, так же как и в ГКНБ, идет дележ сотрудников на северных и южных.

Депутаты Жогорку Кенеша отмечают, что в стране увеличилось количество преступлений. Руководство МВД претензии принимает лишь с оговоркой. Как заявил на заседании парламента министр внутренних дел, «общая преступность выросла, но количество особо опасных преступлений снизилось».

По мнению Кашкара Джунушалиева, «ОПГ всегда были и будут в Кыргызстане». Но с ними, успокоил депутатов министр, «мы проводим работу, и члены организованных преступных сообществ, нарушившие закон, будут сидеть в тюрьме». В общем, дежурные отмахивания от назойливых депутатов.

Нашим генералам МВД было бы полезно обменяться опытом с грузинскими коллегами. В Грузии за короткий срок выявили и посадили всех членов ОПГ. Причем не только тех, кого задержали на месте преступления, а всех, кто входил в состав криминальных группировок.

У контрабандистов по-прежнему праздник

Одним из самых прибыльных бизнесов при атамбаевском режиме была контрабандная торговля бензином. Десятки тысяч тонн ГСМ, полученных с российских и казахских нефтеперерабатывающих заводов, доставляли в Таджикистан. Фуры с ГСМ тогда сопровождали до границы сотрудники правоохранительных органов.

Сейчас поток контрабандных литров горючего соседям, по данным ГСБЭП, резко снизился. За четыре месяца 2019 года сотрудники ГСБЭП выявили 14 фактов крупной контрабанды на сумму 14 миллионов 694 тысячи сомов. Задержаны 29 мелких контрабандистов — жителей приграничных с Таджикистаном сел. Их оштрафовали за незаконный бизнес на 132 тысячи сомов.

По информации депутатов Жогорку Кенеша, ситуация остается серьезной. Тысячи тонн ГСМ продолжают беспрепятственно ввозить и вывозить.

Подтвердили это 24.kg и в Ассоциации нефтетрейдеров. По ее данным, каждый четвертый литр горючего в стране реализуют незаконно.

Согласно экспертным оценкам чиновников государственных органов, в 2018 году доля теневого оборота ГСМ составила почти 25 процентов. Цифры нелегального бизнеса впечатляют. В бюджет, естественно, налогов контрабандисты не платят.

По данным Ассоциации нефтетрейдеров, с января по апрель в Кыргызстан импортировали 322 тысячи тонн нефтепродуктов. Из них более 80 тысяч тонн ушло по каналам нелегального бизнеса. Таковы масштабы финансовых хищений.

Схема реализации ГСМ известна силовикам. Бензин и дизтопливо из Казахстана ввозят под видом различных химических веществ, с которых не платят акцизы и другие налоги. Далее «химия» поступает на АЗС и ее продают, минуя кассовые аппараты.

Почему генералы не могут пресечь контрабанду, вопрос риторический. Хотели — давно бы перекрыли все нелегальные пути доставки. Но этого не происходит. И все понимают почему.

Понимает ли президент, объявивший войну коррупции, что его антикоррупционную кампанию некоторые силовики саботируют, представляя красивые, но не соответствующие реалиям отчеты?

Где взять честных и стойких?

Навести порядок в правоохранительных органах и обойтись при этом малой кровью премьер-министру Мухаммедкалыю Абылгазиеву вряд ли удастся. Если поставлена задача сделать работу правительства максимально эффективной, то без кадровой реформы в силовом блоке не обойтись.

Необходимо восстанавливать доверие общества к людям в погонах. Ведь все последние годы и МВД, и таможня, и ГКНБ, и прочие силовики традиционно возглавляют антирейтинги доверия.

Кто придет на пост председателя ГКНБ, интересует не только офицерский состав ведомства, но и общественность.

Орозбек Опумбаев, как говорят в кулуарах седьмого этажа, силой духа и стойкостью похвастать не может. Что лишило карьеры Идриса Кадыркулова? Банальное и ложное чувство неудобства: ну, как отказать людям, попросившим об услуге?

Все без исключения силовые органы должны возглавлять офицеры, не забывшие, что такое честь. Офицеры, которые не будут служить по звонку. У кого в приоритете действительно служение обществу, а не опасения, что скажут люди.

То есть, чтобы кардинально изменить ситуацию в правоохранительных структурах, понадобятся не просто профессионалы в руководстве, а люди, имеющие честь, знания, политический вес и незапятнанную репутацию. Остались у нас такие?