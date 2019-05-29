Михаилу Саакашвили вернули гражданство Украины, и он возвращается в Киев

Бывший президент Грузии и экс-губернатор Одесской области Михаил Саакашвили в Facebook поблагодарил Владимира Зеленского за указ о возвращении ему гражданства Украины.

«Спасибо президенту Зеленскому! Слава Украине!» — написал опальный политик.

Он сообщил, что прилетит в Киев из Варшавы 29 мая.

«Возвращаюсь к себе домой в Киев! По расписанию прибываю в 17.15! С нетерпением жду встречи! Увидимся!» — сообщил Михаил Саакашвили.

Экс-президент Грузии также записал видеообращение, в котором заявил, что намерен бороться за то, чтобы Украина стала «ведущей сверхдержавой в Европе».

Указ Владимира Зеленского, возвращающий Михаилу Саакашвили украинское гражданство, он назвал «смелым решением молодого поколения».

Михаила Саакашвили выдворили из Украины 12 февраля 2018 года и запретили въезд в страну до 13 февраля 2021-го.