Власть
Сюжет: Ситуация вокруг Украины

Владимир Зеленский отказался проводить выборы на утраченных территориях

Владимир Зеленский отказался проводить выборы на утраченных территориях. Украина не будет проводить выборы в утраченных регионах, ставших территорией России, заявил президент на пресс-конференции с премьер-министром Португалии Луишем Монтенегру.

«На неконтролируемых Украиной территориях ...не могут проводиться выборы, потому что понятно, как они будут проводиться», — сказал он.

Глава страны также признал возможные проблемы из-за большого числа украинцев, проживающих в других странах, отметив, что МИД работает над созданием за рубежом инфраструктуры для выборов.

Он подчеркнул, что мирного соглашения пока нет и «может и не быть». При этом допустил отвод войск из Донбасса, но хочет, чтобы их отвела и Россия.

Ранее президент Владимир Путин заявил, что РФ готова подумать об обеспечении безопасности выборов в Украине, но вправе потребовать предоставления права голосования для украинцев, проживающих в России.

«На территории РФ проживают миллионы граждан Украины. По разным подсчетам, от 5 до 10 миллионов, которые имеют право голоса. И если уж выборы будут, то тогда мы вправе потребовать от тех, кто будет их организовывать, предоставить право украинцам, проживающим сейчас в России, проголосовать на территории РФ», — сказал он во время «прямой линии».
