Коррупционный скандал в Украине. Зеленский отказался увольнять своего соратника

Президент Украины провел первую после громкого коррупционного скандала встречу с фракцией его партии «Слуга народа». По данным ВВС, Владимир Зеленский дал понять, что отставки главы офиса президента Андрея Ермака не будет.
Увольнения ближайшего соратника главы страны ожидали многие. 10 ноября Национальное антикоррупционное бюро (НАБУ) сообщило о разоблачении «высокоуровневой преступной организации», которая действовала в украинской энергетике. Несколько бывших и действующих членов правительства Украины, а также бизнесмен Тимур Миндич, которого называют близким другом Зеленского, замешаны в масштабной схеме откатов в энергетической отрасли, заявляли в НАБУ.
Местные СМИ утверждают, что есть записи, свидетельствующие об участии чиновника в этой коррупционной схеме — Андрей Ермак фигирурет в разоблачениях под прозвищами «Алла Борисовна» и «Али-Баба».
Депутат Рады Игорь Кривошеев сообщил, что участников встречи с президентом просили сдать мобильные телефоны.
«Зеленский сказал, что вопрос кадров в офисе президента — это ответственность президента, и дал понять, что отставки Ермака не будет», — рассказал журналистам один из присутствующих на встрече.
Ранее отмечалось, что в Украине разразился большой коррупционный скандал. Сотрудники НАБУ провели обыски у министра юстиции Германа Галущенко и близкого друга и бизнес-партнера Владимира Зеленского Тимура Миндича. Были опубликованы фото с сумками, набитыми пачками валюты. Позднее НАБУ также опубликовало сделанные в квартире Миндича записи разговоров, во время которых обсуждались коррупционные схемы, и заявило, что к деятельности преступной группы Миндича причастны четыре действующих и бывших министра.
НАБУ также предъявило обвинение в незаконном обогащении бывшему вице-премьеру Алексею Чернышову. Вчера его по решению суда арестовали.
Тимуру Миндичу удалось покинуть страну до начала скандала. Украинские СМИ пишут, что его успели предупредить и дали возможность сбежать.