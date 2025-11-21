13:21
Власть

Коррупционный скандал в Украине. Зеленский отказался увольнять своего соратника

Президент Украины провел первую после громкого коррупционного скандала встречу с фракцией его партии «Слуга народа». По данным ВВС, Владимир Зеленский дал понять, что отставки главы офиса президента Андрея Ермака не будет.

Фото из архива. Глава офиса президента Украины Андрей Ермак и Владимир Зеленский

Увольнения ближайшего соратника главы страны ожидали многие. 10 ноября Национальное антикоррупционное бюро (НАБУ) сообщило о разоблачении «высокоуровневой преступной организации», которая действовала в украинской энергетике. Несколько бывших и действующих членов правительства Украины, а также бизнесмен Тимур Миндич, которого называют близким другом Зеленского, замешаны в масштабной схеме откатов в энергетической отрасли, заявляли в НАБУ.

Местные СМИ утверждают, что есть записи, свидетельствующие об участии чиновника в этой коррупционной схеме — Андрей Ермак фигирурет в разоблачениях под прозвищами «Алла Борисовна» и «Али-Баба».

Депутат Рады Игорь Кривошеев сообщил, что участников встречи с президентом просили сдать мобильные телефоны.

«Зеленский сказал, что вопрос кадров в офисе президента — это ответственность президента, и дал понять, что отставки Ермака не будет», — рассказал журналистам один из присутствующих на встрече.

Ранее отмечалось, что в Украине разразился большой коррупционный скандал. Сотрудники НАБУ провели обыски у министра юстиции Германа Галущенко и близкого друга и бизнес-партнера Владимира Зеленского Тимура Миндича. Были опубликованы фото с сумками, набитыми пачками валюты. Позднее НАБУ также опубликовало сделанные в квартире Миндича записи разговоров, во время которых обсуждались коррупционные схемы, и заявило, что к деятельности преступной группы Миндича причастны четыре действующих и бывших министра.

НАБУ также предъявило обвинение в незаконном обогащении бывшему вице-премьеру Алексею Чернышову. Вчера его по решению суда арестовали.

Тимуру Миндичу удалось покинуть страну до начала скандала. Украинские СМИ пишут, что его успели предупредить и дали возможность сбежать.
