Встреча Трампа и Зеленского: США не будут поставлять ракеты Tomahawk Киеву

В Белом доме прошла очередная встреча президентов США и Украины. Вадимир Зеленский, как отмечали ранее СМИ, прибыл в Вашингтон, расчитывая получить одобрение Дональда Трампа на поставку «Тамагавков» Киеву.

Стало известно, что Соединенные Штаты пока не намерены поставлять Украине дальнобойные крылатые ракеты.

«Договорились с Трампом публично не говорить о Tomahawk», — пояснил после встречи журналистам Владимир Зеленский. «США не хотят эскалации», — сказал он, добавив, что по-прежнему желает получить ракеты, но смотрит на ситуацию «реалистично».

Он также затронул самый сложный вопрос — территориальный.

«Я думаю, важно сделать первый шаг — прекращение огня», — добавил глава Украины.

Зеленский согласен с Трампом, что стороны «должны остановиться там, где находятся».

После завершения переговоров с главой Белого дома Зеленский провел телефонный разговор с европейскими лидерами и генсеком НАТО Марком Рютте. Последний посоветовал украинскому президенту заключить мирное соглашение, чтобы стороны «остановились там, где находятся».

«Президент Трамп заявил президенту Украины Владимиру Зеленскому в ходе напряженной встречи в пятницу, что он не намерен поставлять дальнобойные ракеты Tomahawk, по крайней мере в данный момент», — пишет Axios со ссылкой на два источника, осведомленных о встрече.

Дональд Трамп дал понять, что его приоритетом сейчас является дипломатия, и он считает, что поставки «Томагавков» могут подорвать эти усилия, отмечает издание.

Ранее президент США также заявлял, что ракет много, но они нужны самим США.

Напомним, в ближайшее время Дональд Трамп встретится с Владимиром Путиным в Венгрии.