Владимир Зеленский готов согласиться отдать России уже подконтрольные Москве территории. Об этом пишет The Daily Telegraph.

Смягчение украинской переговорной позиции произошло на фоне близкой встречи президента России Владимира Путина и американского лидера Дональда Трампа. Глава Украины сообщил европейским лидерам, что допускает прекращение боевых действий и уступку территорий, уже находящихся под контролем РФ, говорится в статье.

При этом Киев не примет никакого предложения Дональда Трампа, если оно предусматривает отказ от контроля над какими-либо еще территориями. По сути, Владимир Зеленский готов на заморозку конфликта по ситуации «на земле». Источники издания сообщают, что в ответ на это президент Украины рассчитывает на надежные гарантии в виде поставок оружия и пути к членству в НАТО.

Ранее глава Белого дома уже раскритиковал своего украинского коллегу за отказ от уступок.

«Меня немного обеспокоило то, что Зеленский заявил: «Ну мне нужно получить конституционное одобрение». То есть у него есть разрешение начать войну и всех убить, но ему нужно разрешение на обмен территориями?» — говорил Дональд Трамп в Белом доме, отвечая на вопросы журналистов.

Напомним, что встреча лидера России Владимира Путина и главы Белого дома пройдет 15 августа на Аляске.