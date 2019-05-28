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Власть

Кто должен платить зарплату учителям Бишкека, снова выясняют депутаты

В БГК депутаты вновь подняли вопрос заработной платы учителей Бишкека. Сегодня это происходит за счет городского бюджета, хотя эта статья должна финансироваться из республиканского.

На прошлой сессии БГК депутаты давали поручение проработать этот вопрос с правительством.

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Первый вице-мэр Алмаз Бакетаев сообщил, что муниципалитет уведомил кабмин, прошло несколько совещаний, в том числе с вице-премьер-министром. Однако у него не получилось встретиться с министром финансов, поскольку она находится в командировке.

Депутат Наталья Кулматова поинтересовалась, заложен ли переход на финансирование из республиканского бюджета в коррекции бюджета города. Алмаз Бакетаев не смог ответить на этот вопрос.

Нардеп Валентина Лисниченко опасается, что учителя Бишкека могут остаться без зарплат и отпускных. «Если мы исключим финансирование из горбюджета, не получится, что работники образования останутся без заработной платы?» — поинтересовалась она.

Алмаз Бакетаев ответил, что такой риск существует.

«Конечно, надо приводить в соответствие с законодательством, но пока не получим согласия Минфина, что эти средства потом вернутся нам целевым траншем, не стоит принимать жесткое решение. Месяц-два ничего не решат», — сказала Валентина Лисниченко.

Депутаты решили еще раз дать протокольное поручение мэрии по решению этого вопроса.
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