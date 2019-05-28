Сооронбай Жээнбеков: Авторитет военной службы в Кыргызстане восстановлен

«Сегодня можно с уверенностью говорить, что авторитет военной службы в Кыргызстане восстановлен», — заявил на торжественном мероприятии, посвященном 27-летию Вооруженных сил и 20-летию Пограничной службы, президент Сооронбай Жээнбеков.

«Молодежь поняла, что не стоит избегать службы в армии, а профессия защитника Отечества не только почетна, но и стабильная, перспективная», — отметил он.

В республике армия обеспечивается модернизированными моделями огнестрельного оружия, вертолетами, средствами противовоздушной обороны, автомобилями и бронетанковой техникой.

По словам главы государства, он, как главнокомандующий Вооруженными силами, считает весьма важной задачей улучшение социального положения военнослужащих.

За последние полтора года для военнослужащих Вооруженных сил построили девять домов с 267 квартирами. В их числе четыре дома для Погранслужбы. Сооронбай Жээнбеков

«Сейчас работа по обеспечению военнослужащих жильем продолжается и находится под моим контролем. В этом году построят шесть домов на 379 квартир. Из них четыре с 88 квартирами получит Погранслужба», — добавил он.