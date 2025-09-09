Кабмин изменил правила прохождения контрактной службы в армии

Кабинет министров Кыргызстана внес изменения в порядок прохождения военной службы по контракту для рядовых и сержантов Вооруженных сил, других воинских формирований и государственных органов, где предусмотрена военная служба.

Как пояснили в кабмине, поправки направлены на снижение административных барьеров и уточнение отдельных норм.

Теперь при подаче заявления кандидат должен указывать не только личные данные, образование и место жительства, но и мотивы поступления на службу, а также сведения о предыдущем опыте. К заявлению прилагаются расширенный пакет документов: копии паспорта, военного билета, трудовой книжки, диплома и свидетельств о браке и детях, если таковые имеются.

Уточнены и требования к кандидатам.

Заключить контракт не смогут граждане с неснятой или непогашенной судимостью, а также те, чьи близкие родственники были осуждены за тяжкие или особо тяжкие преступления.

Отдельные нормы касаются женщин-военнослужащих. Если они возвращаются из отпуска по уходу за ребенком, государство обязано предоставить им прежнюю должность либо равнозначную по профилю. Кроме того, предусмотрено, что военнослужащие, назначенные на новые должности, обязаны пройти месячный испытательный срок перед окончательным закреплением.

Постановление вступит в силу через 10 дней.