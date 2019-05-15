Депутаты озаботились партиями-аутсайдерами, которые могут проиграть на выборах

Депутаты парламента предлагают партии, не преодолевшие пятипроцентный барьер на выборах, но набравшие свыше 500 тысяч голосов избирателей, все-таки пропускать в Жогорку Кенеш. Об этом 24.kg сообщил Исхак Масалиев.

Читайте по теме Хозяева Жогорку Кенеша. Как превратить клубы по интересам в политические партии

По его словам, лидер парламентской фракции «Онугуу-Прогресс» Бакыт Торобаев выступил с этой инициативой. Как считает Исхак Масалиев, ее поддержат.

Если новые правила будут узаконены, то аутсайдеры могут рассчитывать, но на не более двух-трех мандатов — только из тех политических организаций, которые смогли набрать не менее 500-600 тысяч голосов избирателей.

«Это логично. У нас в Кыргызстане два миллиона активного населения, которые участвуют в выборах. Поэтому мнение почти полмиллиона избирателей нельзя сбрасывать со счетов. Мы полагаем, что таким политическим организациям, имеющим весомую поддержку электората, следует в качестве утешительного приза раздавать по 2-3 мандата, тогда они смогут защищать интересы проголосовавших за них в Жогорку Кенеше», — сказал Исхак Масалиев.

Отметим, в парламенте разрабатывают поправки в избирательное законодательство. Один пакет поправок уже вынесен на общественное обсуждение.

Очередные парламентские выборы в Кыргызстане пройдут осенью 2020 года.