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Общество

Досрочные выборы. 42 человека изъявили желание участвовать, женщин всего две

ЦИК завершила прием заявлений от претендентов, которые хотят стать депутатами Жогорку Кенеша по Баткенскому, Кара-Суйскому и Ошскому одномандатным округам.

Всего поступило 42 заявления. Среди претендентов мало известных на всю республику имен, в списке есть пенсионеры, депутаты местных кенешей, руководители компаний, общественных фондов, безработные, учителя, частные предприниматели... Информация о них на сайте ЦИК представлена скудно, указаны только дата рождения, род деятельности, порядок и дата выдвижения.

Претендентов из числа женщин всего две. Обе баллотируются по Ошскому округу.

Теперь кандидаты или их уполномоченные представители не позднее 18.00 31 марта должны предоставить полный пакет документов для регистрации.

Напомним, 28 апреля в трех одномандатных округах выберут новых депутатов Жогорку Кенеша. Места в парламенте стали вакантными, так как после выпуска сюжетов на телеканале «Регион ТВ», принадлежащем главе ГКНБ Камчыбеку Ташиеву, о связях отдельных нардепов с экс-таможенником Райымбеком Матраимовым некоторые из них отказались от мандатов.

В частности, в них упоминаются брат экс-таможенника Искендер Матраимов, Айбек Осмонов, Шайлообек Атазов, инициатор законопроекта об иноагентах Надира Нарматова. Респонденты отмечают, что эти члены Жогорку Кенеша должны добровольно сложить депутатские полномочия либо быть лишены мандата.

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Первым ЦИК досрочно прекратила полномочия члена фракции «Ата Журт Кыргызстан» Абдыбахаба Боронбаева, который до прихода в парламент возглавлял Юго-Западную таможню. Мандат передали следующему в партийном предвыборном списке кандидату — бизнесмену Саидбеку Зулпуеву.

Следом Центризбирком на основании поданных заявлений о сдаче мандата досрочно прекратил полномочия депутатов ЖК Искендера Матраимова, Нурлана Ражабалиева и Айбека Осмонова. Так как они в парламент прошли от одномандатных округов, в них указами президента назначены досрочные выборы.

На их подготовку и проведение планируется потратить в общем 34 миллиона 648 тысяч сомов.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/290169/
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