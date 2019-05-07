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Власть
Сюжет: Противостояние на месторождениях (126)

Мораторий на добычу урана. Законопроект краткий, чтобы не было лазеек

«Законопроект о введении моратория на добычу урана в Кыргызстане изначально четкий, ясный и короткий, чтобы не было никаких толкований и лазеек», — заявил сегодня на общественных слушаниях депутат Канат Керезбеков.

По его словам, такое решение приняли, чтобы в будущем избежать возможных продлений лицензий на поиск и разведку урана. Документ о введении моратория на добычу урана полностью соответствует законодательству страны, в том числе Конституции, Гражданскому кодексу и закону о недрах.

Никаких толкований не должно быть. Все четко и понятно. И у Кыргызстана есть суверенное право установить запрет. Такие прецеденты есть.

Канат Керезбеков

Напомним, компания «ЮрАзия» собиралась разрабатывать месторождение Таш-Булак Кызыл-Омпольской группы урано-торианитовых россыпей. Перерабатывать его планировали на Кара-Балтинском горнорудном комбинате. Однако кыргызстанцы категорически против проекта. Акции протеста против разработки месторождения прошли в Бишкеке и Балыкчи.

Действие лицензии компании на геологоразведку месторождения временно приостановили. Депутаты Жогорку Кенеша поручили правительству запретить поиск, разведку и разработку урановых месторождений на территории Кыргызстана.
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