Депутат требует ответа правительства по разработке урана на Иссык-Куле

Депутат Жогорку Кенеша возмущен, что правительство до сих пор не дало официального ответа по разработке урана. Об этом на заседании парламентского комитета по социальным вопросам, образованию, науке, культуре и здравоохранению заявил Жанар Акаев.

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Он добавил, что доход от туризма в Кыргызстане составил $350 миллионов, а разработка урана принесет $30 миллионов.

«Но кто посчитает ущерб? Мы все население приводим в непонятное состояние. Два дня идет противостояние, но никто из правительства не дал официальный ответ, нам избиратели телефоны обрывают», — сказал он.

Жанар Акаев отметил, что правительство должно 25 апреля во время отчета на заседании парламента озвучить позицию и дать подробные ответы.

«Нам на рекультивацию существующих хвостохранилищ сотни миллионов долларов выделяют, а мы хотим снова разрабатывать», — сказал он.