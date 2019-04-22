Депутат требует ответа правительства по разработке урана на Иссык-Куле

Депутат Жогорку Кенеша возмущен, что правительство до сих пор не дало официального ответа по разработке урана. Об этом на заседании парламентского комитета по социальным вопросам, образованию, науке, культуре и здравоохранению заявил Жанар Акаев.
Читайте по теме
«Но кто посчитает ущерб? Мы все население приводим в непонятное состояние. Два дня идет противостояние, но никто из правительства не дал официальный ответ, нам избиратели телефоны обрывают», — сказал он.
Жанар Акаев отметил, что правительство должно 25 апреля во время отчета на заседании парламента озвучить позицию и дать подробные ответы.
«Нам на рекультивацию существующих хвостохранилищ сотни миллионов долларов выделяют, а мы хотим снова разрабатывать», — сказал он.