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Власть

Говорить о плохом строительстве дороги север — юг пока рано, считает депутат

Депутат Нурбек Алимбеков считает, что говорить о том, что дорога север — юг построена плохо, пока преждевременно. Так он прокомментировал сообщение о том, что трасса трескается на некоторых участках в Жумгальском районе Нарынской области.

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По его словам, если жители района обнаружили какие-то разрушения, то им следует обратиться в Министерство транспорта и дорог. При ведомстве открыта горячая линия и специалисты обязаны реагировать на сигналы подобного рода.

«Если же они не ответят должным образом, то уже мы подключимся, то есть парламент. Но хотелось бы напомнить: гарантийный срок еще не закончился, к тому же он продлен до пяти лет», — сказал Нурбек Алимбеков.

Отметим, средства на строительство дороги Кыргызстану выделил Эксимбанк Китая. Общая сумма кредита оценивается почти в $400 миллионов. Подрядчиком выступает тоже китайская компания. Кроме того, в ноябре 2018 года АБР выделил $78 миллионов для улучшения участков от Балыкчи до автодороги Бишкек — Нарын — Торугарт и Кочкор — Эпкин общей протяженностью 68 километров
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