14:13
USD 69.74
EUR 79.24
RUB 1.05
Общество

Депутат объяснил, почему разваливается дорога север — юг

Депутат парламента, член комитета по транспорту, коммуникациям, архитектуре и строительству Улугбек Ормонов прокомментировал 24.kg сообщение о разваливающейся дороге север — юг, построенной год назад в Жумгальском районе Нарынской области.

По его словам, ничего страшного в этом нет. Вероятно, это только первый слой. Магистраль еще не сдана в эксплуатацию, а гарантийный срок по новому законопроекту увеличен до пяти лет.

Читайте по теме
Альтернативная дорога север — юг. Некоторые участки уже разваливаются

«Мы, депутаты профильного комитета, обязательно отреагируем на эти жалобы, что на участках дороги в некоторых местах трещины. Проведем выездное заседание и все выясним», — сказал Улугбек Ормонов.

Он добавил, что строительство дороги север — юг находится на особом контроле и у Жогорку Кенеша, и у правительства.

Отметим, средства на строительство дороги Кыргызстану выделил Эксимбанк Китая. Общая сумма кредита оценивается почти в $400 миллионов. Подрядчиком выступает тоже китайская компания. Кроме того, в ноябре 2018 года АБР выделил $78 миллионов для улучшения участков от Балыкчи до автодороги Бишкек — Нарын — Торугарт и Кочкор — Эпкин общей протяженностью 68 километров.
Ссылка:
просмотров: 689
Версия для печати
Материалы по теме
Альтернативная дорога север — юг. Некоторые участки уже разваливаются
Альтернативная дорога север — юг. В проекте не учли лавиноопасные участки
Медленное строительство дороги север — юг объяснили мягкой почвой
АБР выделил $78 миллионов на строительство двух участков дороги север — юг
Депутата местного кенеша подозревают в грабеже строителей дороги Север — Юг
Альтернативная дорога Север — Юг. Почему отказались от независимого надзора
Альтернативная дорога север — юг. Нас ждет новый скандал?
«Агент 024»: Мост через реку Мин-Куш строят с нарушениями
Популярные новости
Жители Кара-Суйского района пожаловались Владимиру Путину на&nbsp;беспредел чиновника Жители Кара-Суйского района пожаловались Владимиру Путину на беспредел чиновника
США вернут Кыргызстану украденные Курманбеком Бакиевым активы США вернут Кыргызстану украденные Курманбеком Бакиевым активы
Мыли туалеты. Бывшие ученики &laquo;Себата&raquo; рассказали об&nbsp;ужасных условиях в&nbsp;лицее Мыли туалеты. Бывшие ученики «Себата» рассказали об ужасных условиях в лицее
Родители, бдите! Набирает популярность новая игра &laquo;Исчезни на&nbsp;48&nbsp;часов&raquo; Родители, бдите! Набирает популярность новая игра «Исчезни на 48 часов»
Бизнес
В&nbsp;&laquo;Росинбанке&raquo; кардинально снижены тарифы на&nbsp;обслуживание всех видов карт В «Росинбанке» кардинально снижены тарифы на обслуживание всех видов карт
Как прошла техновыставка WMC-2019&nbsp;в Барселоне: видеообзоры Как прошла техновыставка WMC-2019 в Барселоне: видеообзоры
Срочно нужны деньги? Кредит &laquo;ЭЛСОМ ЭКСПРЕСС&raquo; за&nbsp;1&nbsp;минуту! Срочно нужны деньги? Кредит «ЭЛСОМ ЭКСПРЕСС» за 1 минуту!
Полезный подарок! Открой депозит в&nbsp;&laquo;Бай Тушуме&raquo; и&nbsp;получи VISA бесплатно Полезный подарок! Открой депозит в «Бай Тушуме» и получи VISA бесплатно