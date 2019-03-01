Депутат парламента, член комитета по транспорту, коммуникациям, архитектуре и строительству Улугбек Ормонов прокомментировал 24.kg сообщение о разваливающейся дороге север — юг, построенной год назад в Жумгальском районе Нарынской области.
По его словам, ничего страшного в этом нет. Вероятно, это только первый слой. Магистраль еще не сдана в эксплуатацию, а гарантийный срок по новому законопроекту увеличен до пяти лет.
«Мы, депутаты профильного комитета, обязательно отреагируем на эти жалобы, что на участках дороги в некоторых местах трещины. Проведем выездное заседание и все выясним», — сказал Улугбек Ормонов.
Он добавил, что строительство дороги север — юг находится на особом контроле и у Жогорку Кенеша, и у правительства.
Отметим, средства на строительство дороги Кыргызстану выделил Эксимбанк Китая. Общая сумма кредита оценивается почти в $400 миллионов. Подрядчиком выступает тоже китайская компания. Кроме того, в ноябре 2018 года АБР выделил $78 миллионов для улучшения участков от Балыкчи до автодороги Бишкек — Нарын — Торугарт и Кочкор — Эпкин общей протяженностью