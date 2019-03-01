Депутат парламента, член комитета по транспорту, коммуникациям, архитектуре и строительству Улугбек Ормонов прокомментировал 24.kg сообщение о разваливающейся дороге север — юг, построенной год назад в Жумгальском районе Нарынской области.

По его словам, ничего страшного в этом нет. Вероятно, это только первый слой. Магистраль еще не сдана в эксплуатацию, а гарантийный срок по новому законопроекту увеличен до пяти лет.

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«Мы, депутаты профильного комитета, обязательно отреагируем на эти жалобы, что на участках дороги в некоторых местах трещины. Проведем выездное заседание и все выясним», — сказал Улугбек Ормонов.

Он добавил, что строительство дороги север — юг находится на особом контроле и у Жогорку Кенеша, и у правительства.