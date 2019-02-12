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Власть

Возле школ Бишкека ставят светофоры. Депутат не понимает, зачем это делают

Зачем возле школ ставят пешеходные светофоры, если там уже установлены лежачие полицейские. Об этом на очередной сессии Бишкекского городского кенеша поинтересовался депутат от фракции СДПК Алмазбек Уланов.

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Вице-мэр Бишкека Максим Ситников сказал, что объекты устанавливают по предписанию ГУОБДД МВД КР. Есть постановление правительства. Он добавил, что светофоры устанавливают не у каждой школы. ГУОБДД, СМЭО и Минобразования проанализировали ситуацию.

Алмазбек Уланов отметил, что в процессе не соблюдают нормы.

«Возьмем, например, школу № 55. В 50 метрах перекресток, а возле нее ставят новый светофор. Как бороться с пробками? Довольно широкие лежачие полицейские установили возле школ, а туда дополнительно ставят светофоры, зачем они нужны? И так там все останавливаются, и я не слышал, чтобы были ДТП на лежачих полицейских», — сказал он.
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