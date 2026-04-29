Поручение президента не исполняется: депутат о земле для частных школ

Депутат Жогорку Кенеша Махабат Мавлянова заявила о неисполнении поручения президента по выделению муниципальных земельных участков под частные образовательные учреждения.

По ее словам, несмотря на соответствующие обращения, мэрия и профильные органы до сих пор не предоставили землю. Вопрос был поднят на заседании парламента.

Махабат Мавлянова отметила, что поддержка частных школ и детских садов выгодна государству, поскольку позволяет снизить нагрузку на бюджет — нет необходимости финансировать строительство новых зданий за счет казны.

Кроме того, развитие частного сектора, по ее мнению, создаст конкуренцию, что будет способствовать повышению качества образования и снижению стоимости услуг.

Депутат обратилась к представителю президента в Жогорку Кенеше Бектуру Зулпиеву с просьбой взять ситуацию под контроль.

В Кыргызстане сохраняется дефицит образовательных учреждений. По последним данным, для покрытия потребности необходимо построить более 200 школ и свыше 2 тысяч детских садов.