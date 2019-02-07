Смерть под колесами. Почему дети гибнут на пешеходных переходах

С начала 2019 года в Бишкеке произошло несколько дорожно-транспортных происшествий, в результате которых на зебре пострадали пешеходы. В том числе и школьница. Еще один случай со смертельным исходом произошел в Новопавловке.

Кто виноват в сложившейся ситуации и что делать, пыталась разобраться корреспондент 24.kg.

Родители показывают детям плохой пример

Смертельные случаи на пешеходных переходах вызывают резонанс. Оно и понятно. С малых лет детей учат, что переходить дорогу надо по зебре ради безопасности. Но, по словам старшего инспектора пресс-службы ГУОБДД МВД Тилека Оторова, не все родители к этому относятся ответственно.

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«К сожалению, родители, когда приводят или привозят детей в школу, переходят вместе с ними дорогу в неположенном месте, высаживают их с нарушениями. Дети же повторяют то, что делают взрослые», — заметил он.

Безответственность многих родителей отметила и директор ОО «Дорожная безопасность» Чинара Касмамбетова. По ее мнению, именно они должны в первую очередь задуматься над безопасностью детей: прикреплять светоотражающие элементы на одежду, объяснять, как правильно переходить дорогу, подавать пример.

«А у нас бывает так, что родители все скидывают на плечи государственных структур. Так не должно быть», — добавила Чинара Касмамбетова.

В России законодательно обязали родителей обеспечить детскую одежду светоотражающими элементами.

«Надо работать с учениками, учить, что надо переходить дорогу правильно. Иногда дети не знают, на какой цвет надо идти, перебегают улицы. Понятно, что это дети, но мы должны их обучать», — сказала депутат Жогорку Кенеша Айнуру Алтыбаева.

В ГУОБДД уверяют, что профилактике детского травматизма уделяют большое внимание. Со школьниками и дошколятами проводятся занятия, различные конкурсы, игры, снимают и размещают социальные ролики, проводят рейды.

«За каждой школой закреплен инспектор, есть совместные планы с Минобразования по профилактике детского травматизма, устанавливают посты патрулей у школ, ежегодно проводят конкурсы юных инспекторов дорожного движения», — заявил Тилек Оторов.

Зачастую дорожно-транспортные происшествия с участием детей происходят по вине взрослых. Чаще всего они попадают в ДТП в качестве пассажиров. Тилек Оторов

Кто должен отвечать за детей на дороге

«Возле каждой школы инспектора не поставишь. Думаю, депутаты поднимут еще раз вопрос обеспечения дорожной безопасности при рассмотрении проекта «Безопасный город». Камеры надо устанавливать у школ, рынков, где большая проходимость, зебра должна быть видна и освещена. Это работа правительства», — подчеркнула Айнуру Алтыбаева.

Сотрудники ГУОБДД дважды в год проводят обследование дорожной инфраструктуры возле школ: есть ли знаки, разметка… Тилек Оторов

«Если они отсутствуют, выдается предписание соответствующим службам на устранение недостатков», — заметил он.

В 2017 году, после того как в Бишкеке сбили двух школьников, по инициативе общественных организаций волонтеры дежурили на пешеходных перекрестках и помогали школьникам переходить дорогу.

«Более 30 волонтеров из числа мам, горожан, студентов в течение двух недель патрулировали пешеходные переходы», — рассказала директор ОФ «Лига защитников прав ребенка» Назгуль Турдубекова.

Наблюдения показали, что водители очень недружелюбны к детям. Ученики, как зайцы, отпрыгивали от машин. Назгуль Турдубекова

«Видно, что ребенок переходит дорогу, но водители все равно заезжали на зебру, не сбавляли скорость», — отметила она.

Назгуль Турдубекова добавила, что школам необходимо определить ответственного человека, который будет регулировать прилегающую к учебному заведению зебру и помогать переходить детям дорогу.

«Это не занимает много времени. По 15-20 минут несколько раз в день выйти на перекресток, чтобы встретить и проводить детей», — сказала она.

Даже в самых безопасных странах в области дорожного движения учитель встречает и провожает учеников через дорогу или сажает в школьный автобус. Назгуль Турдубекова

«Нет такого, чтобы ребенок сам шел по обочине, переходил зебру. Безопасность ребенка на дороге — вопрос особого внимания. И не должно быть споров, кто ответственный: родители, школа, ГУОБДД, власти... Один ответ — взрослые», — отметила она.

По идее, сотрудники служб безопасности школ тоже должны регулировать ближайшие к общеобразовательному учреждению переходы. По словам Тилека Оторова, есть совместный план с Минобразования, чтобы родительские комитеты, охранники помогали школьникам переходить дорогу. Но везде ли так работает — другой вопрос.

Вопросы инфраструктуры

Действенным способом снижения детского травматизма на дорогах стали лежачие полицейские. Водители вынуждены притормаживать, что в определенных экстренных случаях может спасти детские жизни.

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Чинара Касмамбетова напомнила, что после ряда несчастных случаев в прошлые годы гражданские активисты, общественные организации настояли на установке лежачих полицейских.

«Это вынужденная инфраструктурная мера. Однако очень много мест, где до сих пор нет таких объектов. Особенно в жилых массивах и за городом. А многие школы находятся рядом с оживленными перекрестками и магистралями», — подчеркнула она.

К сожалению, зебры быстро смываются, а водители часто не обращают внимания на знаки. Чинара Касмамбетова

Она добавила, что еще одним результативным способом снижения ДТП может стать освещение пешеходных переходов в ночное время, когда светильники устанавливаются прямо над зеброй. «Так сделали в Балыкчи», — сказала Чинара Касмамбетова.

Кстати, в Бишкеке тоже есть, по крайней мере, один такой переход — на пересечении улиц Шопокова и Боконбаева возле УВК ШГ № 67.

«Ранним утром и поздним вечером детей просто не видно из-за слабого освещения перекрестков. Многие ученики выскакивают из-за припаркованных машин, и остается надеяться на собственную реакцию. А потом всегда винят водителя», — высказал мнение знакомый таксист.