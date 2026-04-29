Депутат заявила о вакууме в госуправлении после территориальной реформы

Депутат Жогорку Кенеша Гулшаркан Култаева в ходе пленарного заседания заявила о серьезных системных недоработках в реализации административно-территориальной реформы (АТР). По ее словам, недавняя поездка в Токтогульский район и встречи с местным населением выявили разрыв прямой связи между жителями и властью.

Парламентарий отметила, что после присоединения шести айыльных аймаков к Токтогулу села утратили правовой статус. Однако главная проблема в том, что вместе со статусом ликвидировали институт сельских старост, который являлся ключевым звеном управления на местах. При этом эффективного механизма взамен не предложили.

Фото Жогорку Кенеша. Депутат Гулшаркан Култаева

«Это не просто организационный вопрос, я считаю это пробелом в государственном управлении. На сегодня прямая связь между населением и властью прервана. Отсутствует система, которая могла бы оперативно принимать обращения и решать проблемы граждан на местах. В таких условиях нельзя утверждать, что реформа работает полноценно», — подчеркнула Гулшаркан Култаева.

Для исправления ситуации депутат предложила внедрить институт муниципально-территориального управления в бывших айыльных аймаках, вошедших в состав городов. По ее мнению, это не альтернатива, а насущная необходимость. Новая структура должна взять на себя функции прежних сельских старост, но в современном цифровом формате.