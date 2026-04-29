Депутат заявила о вакууме в госуправлении после территориальной реформы

Депутат Жогорку Кенеша Гулшаркан Култаева в ходе пленарного заседания заявила о серьезных системных недоработках в реализации административно-территориальной реформы (АТР). По ее словам, недавняя поездка в Токтогульский район и встречи с местным населением выявили разрыв прямой связи между жителями и властью.
Парламентарий отметила, что после присоединения шести айыльных аймаков к Токтогулу села утратили правовой статус. Однако главная проблема в том, что вместе со статусом ликвидировали институт сельских старост, который являлся ключевым звеном управления на местах. При этом эффективного механизма взамен не предложили.
Для исправления ситуации депутат предложила внедрить институт муниципально-территориального управления в бывших айыльных аймаках, вошедших в состав городов. По ее мнению, это не альтернатива, а насущная необходимость. Новая структура должна взять на себя функции прежних сельских старост, но в современном цифровом формате.