В БГК одобрили положение о создании комиссии для рассмотрения дел о нарушениях

В БГК поспорили, стоит ли включать депутатов в состав комиссий по рассмотрению дел о нарушениях. Об этом стало известно на очередной сессии БГК.

Читайте по теме Штрафы за плевки. Как будут работать комиссии по рассмотрению дел о нарушениях

На заседании прозвучало предложение о включении в состав каждой районной комиссии по два депутата БГК (по одному представителю от коалиции большинства и оппозиции).

Лидер фракции «Республика — Ата Журт» Асылбек Кадралиев отметил, что в этом случае надо исключить из постановления пункт 2, что мэрии делегируется право формирования состава комиссий.

Читайте по теме Нарушителей правил благоустройства в Бишкеке пока штрафовать не могут

Депутат от фракции «Онугуу-Прогресс» Чингиз Жумалиев отметил, что постоянная комиссия по местному самоуправлению против включения депутатов в ее состав.

Против выступил и депутат от фракции «Республика — Ата Журт» Анатолий Горбунов.

«У депутатов более глобальные задачи, например, как проложить дороги, а не как штрафовать за фантик», — сказал он.

Депутаты проголосовали за принятие постановления в целом с учетом замечаний комиссий.

Напомним, именно эта комиссия должна рассматривать дела о нарушениях при обращении с бытовыми отходами, правил благоустройства, санитарного содержания мест общего пользования и другие согласно новому Кодексу о нарушениях. Однако на момент его вступления в силу комиссия еще не была создана.

Открыть производство комиссия сможет в нескольких случаях: при обнаружении нарушения членами комиссии, поступлении материалов от правоохранительных или других государственных органов, органов местного самоуправления, общественных объединений, сообщений и заявлений физических и юридических лиц, в средствах массовой информации.