Сергей Лавров рассказал о мягкой российской силе в Кыргызстане

Читайте по теме Министр иностранных дел России Сергей Лавров рассказал о целях визита в Бишкек

Министр иностранных дел России Сергей Лавров прибыл с официальным визитом в Кыргызстан. Он встретился с президентом Кыргызстана Сооронбаем Жээнбековым.

У него также запланированы переговоры с министром иностранных дел Чингизом Айдарбековым. Посетил в рамках визита глава российского МИД Кыргызско-Российский Славянский университет (КРСУ) и прочитал лекцию студентам.

Он заявил, что Россия вкладывает в Кыргызстан миллионы долларов в виде инвестиций, отношения двух стран развиваются динамично и в правильном русле.

Особо Сергей Лавров подчеркнул: Сооронбай Жээнбеков заверил его, что русский язык останется на прежних позициях.

Читайте по теме Стало известно, когда Владимир Путин приедет в Кыргызстан

Министр иностранных дел РФ добавил, что Кыргызстан остается для России стратегическим партнером и дружественным государством. Во внутренние дела РФ не вмешивается.

Сергей Лавров опроверг заявления о том, что Россия подогревает антикитайские настроения в регионе, чтобы ослабить влияние КНР в Центральной Азии.

«Наши отношения с Китаем находятся на самом высоком уровне за многолетнюю историю их развития, и Россия никогда не вмешивается во внутренние дела государства», — сказал он.

Отметим, что российский министр иностранных дел прибыл в Бишкек 3 февраля в рамках центральноазиатского турне. Цель приезда — подготовка госвизита президента России Владимира Путина, который состоится в конце марта 2019 года.