Общество

22 апреля: где в Бишкеке и регионах отключат свет

В Бишкеке и регионах возможны перебои с энергоснабжением. Об этом сообщили в предприятиях электрических сетей.

Бишкек
  • 9.30-13.00 — переулок Геологический, дом 11;
  • 9.30-17.30 — микрорайоны «Тунгуч», «Тунгуч-2», дома 2/8, 2/9, 2/10, 6/2, 10, 12,13, улицы Загорская, дом 2, Токмакская, дома 23, 25, 25а, 25б;
  • 9.00-13.00 — отрезки улицы Орозбекова, проспект Жибек Жолу;
  • 9.00-14.00 — жилмассив «Арча-Бешик» (улицы Мин-Куш, Сулуу-Тор), микрорайон «Джал»;
  • 9.00-17.00 — улица Московская, дом 73, отрезки улиц Тыныстанова, Туголбай-Ата, жилмассив «Арча-Бешик» (улицы Он-Арча, Мин-Куш), села Чон Арык (улицы Мусулманкулова, Кожобергенова, Чодронова), Маевка (переулок Садовый, улицы Курманалиева, Садовая), Кашка-Суу (природный парк «Ала-Арча», альплагерь № 23, улица Лесхоз);
  • 13.00-17.00 — отрезки улиц Чимкентской, Рыскулова, жилмассив «Ак-Босого» (улицы Чуй-60-61, Саадаева, Тоголока Молдо, переулок Боровской);
  • 8.00-17.00 — отрезки улиц Кокчетавской, Тоголока Молдо, Саадаева, Боровской, жилмассив «Ак-Босого» (улицы Чуй 60-61), улицы Щербакова, Васильева, здание территориального управления;
  • 9.00-18.00 — улицы Бельская, Куренкеева;
  • 12.45 — 17.00 — улица Баялинова, дом 168;
  • 9.00-10.00 — село Лебединовка (улицы Мичурина, Калинина, проспект Ленина, переулки Садовая, Колхозная);
  • 10.00-15.00 — села Кара-Жыгач (улицы Бек-Тоо, Кошара, Кургундей, ОсОО «Восход»);
  • 11.00-16.00 — село Кара-Жыгач (улицы Бугубаева, Кундучалова, Фрунзе, Пушкина, Виноградная, Яковенко, Садовая, Гагарина, Шопокова, переулки Фрунзенский, Лермонтова, Салиевой).
Нарынская область
  • 10.00-17.00 — села Мин-Булак, Ак-Кудук, Конорчок, Ак-Кыя;
  • 10.00-16.00 — село Доболу;
  • 9.00-12.00 — город Нарын (облбольница, автовокзал);
  • 9.00-17.00 — село Тармал-Саз (насос);
  • 10.00-15.00 — село Казарман.
Таласская область
  • 9.00-17.00 — села Копуро-Базар, Калба, Арал, Покровка.
Иссык-Кульская область
  • 9.00-17.00 — город Каракол (улицы Жакыпова, Айни, Харьковская, Ленинградская, Островская, Харьковская, микрорайон «Восход», дом 1), села Жаны-Арык, Кара-Коо, Кажы-Сай, Торт-Кул, Кызыл-Суу, Желе-Добо, Ак-Терек, Николаевка, Тюп, Корумду, Кен-Суу, Михайловка, Ак-Суу, Каракол, Качыбек, Корумду, Ананьево.
Чуйская область

Жайылский РЭС

  • 9.00-16.30 — город Кара-Балта (медучилище, улица Железнодорожная);
  • 9.00-17.00 — села Ново-Николаевка (улица Строительная), Жон-Арык (улица Школьная);
  • 10.00-14.00 — село Первомай.

Кеминский РЭС

  • 9.00-17.00 — села Шабдан, Кызыл-Байрак, Торт-Кул, урочище Кер-Табылга.

Кантский РЭС

  • 9.00-17.00 — село Первомайское (улицы Первомайская, Прудовая, Советская, Западная);
  • 9.00-12.00 — село Новопокровка (улицы Логвиненко, Крупская);
  • 13.00-17.00 — село Новопокровка (улица Мира);
  • 9.00-18.00 — город Кант (улицы Шолохова, Карла Маркса).

Московский РЭС

  • 9.00-17.00 — села Александровка (улицы Луговая, Крупской), Сыйдалы, Кепер-арык, Мураке, Тюлек (улица Восточная).

Сокулукский РЭС

  • 9.30-17.00 — поселок Комсомольский (улица Дорожная, тупик Проектируемый, улицы Строительная, Новая, Южная, Жанышбаева), Манас (улицы Новая, Южная);
  • 8.00-17.00 — село Новопавловка (улицы Колхозная, Комсомольская, Кирова, Свердлова, Советская, Садовая, Ала-Арчинская, Лавровых, Ворошилова, Почтовая, Громовой, Фрунзе, Школьная, Бейшеналиева, Учительская, Баетова, Чапаева, Ахунбаева, Димитрова, Южная, Манаса, Маяковского, Железнодорожная, школа № 117, детские сады «Материнская школа», № 55);
  • 8.30-17.00 — село Кожомкул (улицы Степная, Ленин, дом 7а, Фрунзе);
  • 9.00-17.00 — села Асылбаш (улицы Ленина, Доолот, Жайчи, Сурабалды, Крупской, Тоголок, Бира, Мира, Шамши, Кашка-Суу, Сураналы, Майтан, Ноорузбая, Новая, Кайназарова, Шопокова, Оторова, Иманкулова, Жаны Турмуш, Омурбека, школы имени Биримкула и имени Бейшеналы), Сокулук (улица Урожайная, переулки Индустриальный, Свободы, Торговый).

Панфиловский РЭС

  • 9.00-19.00 — город Каинда (улицы Куйбышева, Бейзерц, Северная, Шопокова, Ломоносова, Каныкей, Белоброва, 60 лет Октября, Тихонова, Железнодорожная, Краснооктябрьская, переулки Заводской, Трудовая);
  • 9.00-17.00 — город Каинда (улица Советская, РГА).

Иссык-Атинсксий РЭС

  • 9.00-18.00 — село Ивановка (улицы Фурманова, Первомайская, Уральская, Пушкина, Береговая, Ильина, Токмакская, Фрунзенская, братьев Джумагуловых, Советская, Сельская).

Чуйский РЭС

  • 9.00-13.00 — город Токмок (улицы Железнодорожная, Жантаева, Спортивная, Дружба, Крупская, Шолохова), села Алчалуу, Талды-Булак, Султан;
  • 13.00-17.00 — села Карой, Советское, Дон-Арык;
  • 9.00-17.00 — село Чуй (улица Шоссейная), город Токмок (улица Проектируемая).
