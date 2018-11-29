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Власть

Эвакуация машин. Депутат уличает руководство МВД в лоббировании

«Я думаю, кто-то из руководства МВД притягивает за уши компанию, которая занимается эвакуацией автомобилей в Бишкеке», — заявил сегодня на заседании Жогорку Кенеша депутат Дастан Бекешев.

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По его словам, в свое время МВД заключило договор с ОО «Аргымак» на эвакуацию автомашин. Но компания не могла заниматься коммерческими делами. В итоге возбуждено уголовное дело. Тогда она создала ОсОО, с которым опять заключили тендер на эвакуацию автомобилей. И снова Генеральная прокуратура возбудила уголовное дело.

«Этим вопросом должны заняться ГКНБ и Антикоррупционная служба. Недавно прочитал в СМИ, что ГКНБ возбудил уголовное дело о приобретении елки для проведения новогодних торжеств. Но это же смешно! Разве этим они должны заниматься? Вот вам информация, нужно посмотреть, какой руководитель МВД стоит за ОсОО, которое эвакуирует машины. Не надо наказывать рядовых сотрудников. Надо найти, кто стоит за этим ОсОО. А по новогодним елкам смешно. Да, были нарушения, но этим должны заниматься милиция и Финансовая полиция, но никак не ГКНБ», — сказал Дастан Бекешев.
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