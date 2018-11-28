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Власть
Сюжет: Безопасный город (121)

«Безопасный город». К 25 января в Бишкеке появятся аппаратные комплексы

К 25 января 2019 года будут установлены первые аппаратные комплексы в рамках реализации проекта «Безопасный город». Об этом сегодня на заседании Жогорку Кенеша сообщил первый вице-премьер-министр Кубатбек Боронов.

По его словам, в работе будут использоваться ресурсы госпредприятий «Инфоком» и «Транском». А центр мониторинга будет находиться в ГУОБДД, куда и будет приходить электронный протокол о нарушении правил дорожного движения. Штрафы будут приходить владельцам транспортных средств.

На вопрос депутатов о сокращении числа сотрудников ГУОБДД после запуска проекта «Безопасный город» глава ведомства Канат Джумагазиев ответил отрицательно.

«В рамках первого этапа сокращение сотрудников в Бишкеке не предусмотрено, потому что наблюдается нехватка средств. Наши сотрудники будут переведены в состав Патрульной милиции и будут заниматься пешим и автомобильным патрулированием», — заключил Канат Джумагазиев.

Напомним, что Госкомитет информационных технологий и связи подписал договор с ОАО «Концерн радиостроения «Вега» для реализации первого этапа проекта «Безопасный город». Именно эта компания стала победителем тендера.

По первому лоту компания предложила 1,125 миллиарда сомов, по второму — 1,195 миллиарда сомов. Камерами фиксации нарушений обещают оснастить 38 перекрестков и 52 стационарных рубежа.
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