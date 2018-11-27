Кыргызстан продлит безвизовый режим с некоторыми странами до 2030 года

В Жогорку Кенеше предлагают продлить срок безвизового режима с некоторыми странами до 2030 года. Комитет парламента по международным делам, обороне и безопасности одобрил инициативу.

По законопроекту граждане 55 стран могут прибывать в Кыргызстан без визы до 2030 года.

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Напомним, Кыргызстан ввел безвизовый режим в 2012 году с 45 странами. Сейчас предлагают добавить к списку еще 10.

По данным Департамента туризма, за 9 месяцев 2018 года из стран с безвизовым режимом прибыли 113 тысяч туристов.

«Кыргызстан больше всего посещают граждане Германии. За 9 месяцев из ФРГ прибыли 19 тысяч туристов. На втором месте — Корея и США», — сообщил глава департамента Дамирбек уулу Максат.