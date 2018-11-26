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Власть

Лишить неприкосновенности Алмазбека Атамбаева. Согласны?

Участники прошедшего в субботу курултая оппозиции «Кыргызстан: вчера, сегодня, завтра» предложили лишить неприкосновенности экс-президента Алмазбека Атамбаева. 

По их мнению, необходимо дать правовую оценку его правлению. Отметим, что законопроект о лишении статуса неприкосновенности бывшего главы государства поступил в парламент, но до сих пор не внесен на рассмотрение в профильный комитет. 

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Один из авторов Исхак Масалиев считает, что следует убрать статью о неприкосновенности из Закона «О статусе экс-президента», оставив при этом все другие привилегии. 

Нардеп Курманкул Зулушев полагает, что вопрос о снятии неприкосновенности должен решать парламент и только после того, как в отношении бывшего главы государства Генеральная прокуратура возбудит уголовное дело.

Согласны ли вы с тем, что Алмазбека Атамбаева и, вообще, бывших президентов надо лишить неприкосновенности?

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