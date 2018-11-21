Дело Текебаева. В парламенте хотят создать комиссию по аресту Леонида Маевского

В Жогорку Кенеше предлагают создать комиссию по аресту в Москве бизнесмена Леонида Маевского. Об этом сегодня на пленарном заседании заявил депутат Максат Сабиров.

По его словам, показания Леонида Маевского легли в основу обвинения против их коллеги Омурбека Текебаева, который осужден за коррупцию, а теперь самого Маевского арестовали за вымогательство.

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«Нам необходимо рассмотреть этот вопрос. Пригласить генерального прокурора. Предлагаю создать комиссию. Омурбек Текебаев — политик известный, он был депутатом. Все говорили, когда его еще задержали по показаниям Леонида Маевского, что это какая-то афера. И вот теперь за вымогательство попал в СИЗО сам Маевский. Мы должны отреагировать», — считает Максат Сабиров.

Коллеги поддержали его и решили рассмотреть отдельно вопрос о создании комиссии.

Другое предложение — пригласить руководство ГКНБ и заслушать отчет по информации адвоката бывшего премьер-министра Сапара Исакова Нурбека Токтакунова о превышении расходов на предвыборную кампанию штаба Сооронбая Жээнбекова — нардепы отклонили. Депутат Талант Мамытов считает, что это фейк и не стоит тратить время.

15 ноября Нурбек Токтакунов в социальной сети опубликовал данные кассы штаба, где указаны многомиллионные суммы в сомах и долларах. Согласно опубликованным сведениям, кандидат в президенты Кыргызстана Сооронбай Жээнбеков израсходовал на предвыборную кампанию 1,1 миллиарда сомов и $6,8 миллиона. В официальном отчете ЦИК названа сумма размером 158 миллионов сомов. Пресс-секретарь главы государства Толгонай Стамалиева ранее назвала этот документ фейком и отметила, что аппарат президента не будет комментировать фейковые новости.

Экс-глава КР Алмазбек Атамбаев признался, что цифры в распространенном отчете штаба реальные.