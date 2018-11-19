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Власть

Судьбой линейного ускорителя заинтересовались депутаты Жогорку Кенеша

Депутат Жогорку Кенеша Аида Исмаилова на заседании парламентского комитета по социальным вопросам, образованию, науке, культуре и здравоохранению поинтересовалась у главы Фонда обязательного медицинского страхования, как будут расходовать средства, предназначенные на приобретение линейного ускорителя.

«Нашими силами эти средства со счета общественного фонда в частном банке перевели в бюджет. Что дальше? Никто нормальный ответ не дает, что будет с этими деньгами дальше. Как их будут расходовать?» — спросила депутат.

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Глава ФОМС Марат Калиев сообщил, что Национальный центр онкологии подготовил перечень оборудования, которое надо закупить.

«Провели тендер, но из-за того, что ряд поставщиков не выполнили все требования по спецификации, объявили повторный конкурс. Документы вскроют 21 ноября», — сообщил он.

«Есть ли дополнительные вливания со стороны общественных фондов», — спросила она. Марат Калиев ответил, что пока нет.

Компания Centerra Gold выделила $10 миллионов на закупку самого современного оборудования для онкологического центра. Для приобретения линейного ускорителя создали специальный фонд. На его банковский счет перевели $7 миллионов. Впервые тендер объявили еще в январе 2018-го, но несколько раз продлевали, а в середине апреля его отменили. Позже возникли вопросы по работе Фонда поддержки онкослужбы.
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