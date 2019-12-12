Деньги выделили, результата нет. Где линейный ускоритель для центра онкологии?

Нардеп Айнуру Алтыбаева подняла вопрос о линейном ускорителе. Отметим, в апреле был подписан трехсторонний договор на его поставку.

Линейный ускоритель для Национального центра онкологии и гематологии, сообщалось ранее, поставит MN Medical OU за 270 миллионов 653 тысячи 243,3 сома в течение шести месяцев после подписания договора. Эта компания участвовала в тендере. Однако оборудования до сих пор нет.

Компания Centerra Gold также выделила $10 миллионов на закупку специального оборудования для онкологического центра.

Айнуру Алтыбаева напомнила, что нардепы тоже перечислили свою однодневную зарплату на приобретение этого ускорителя.

«Нет ни денег, ни ускорителя», — резюмировала депутат.

Ранее министр здравоохранения Космосбек Чолпонбаев говорил, что линейные ускорители могут начать работу в первом квартале 2020 года.