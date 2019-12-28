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Общество

В правительстве сообщили, когда в Кыргызстан поставят линейный ускоритель

Поставка линейного ускорителя намечена на конец марта 2020 года. Об этом сообщили в пресс-службе правительства.

По ее данным, в ноябре 2018 года Министерство здравоохранения объявило тендер на закупку двух линейных ускорителей. 11 апреля 2019 года заключен трехсторонний договор между Фондом обязательного медицинского страхования, Национальным центром онкологии и гематологии и поставщиком ОсОО MN Medical OU на поставку двух комплектов линейных ускорителей на сумму $3 миллиона 874 тысячи 778. По условиям договора поставщику перечислено в качестве аванса $387 тысяч 477,8 (10 процентов от стоимости) напрямую со счета Центрального казначейства Министерства финансов.

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«Для установки оборудования необходимо подготовить помещения в соответствии с требованиями обеспечения радиационной безопасности. Разработаны и направлены в департамент профилактики заболеваний и государственного санитарно-эпидемиологического надзора Минздрава и независимым экспертам в РФ расчеты. Поставка самого оборудования намечена на конец марта 2020 года», — сообщили в правительстве. 

«После завершения всех процедур будут проведены торги на закупку услуг по капремонту отсеков радиологического корпуса», — отметили в кабмине.

В правительстве подчеркнули, что Национальный центр онкологии и гематологии не имеет никакого отношения к средствам, собранным от населения и парламентариев для закупки линейного ускорителя.
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