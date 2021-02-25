Установка линейных ускорителей начнется 1 марта. Об этом 24.kg сообщила и. о. директора Национального центра онкологии и гематологии Бактыгуль Султангазиева.

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По ее словам, специалист из Москвы проверил соответствие бункеров санитарным нормам. «Теперь ожидается приезд специалистов из Турции для инсталляции оборудования. Все идет по плану. Установка займет около 1,5 месяца. Позже на обучение отправим 16 специалистов», — сказала Бактыгуль Султангазиева.

Она отметила, что полная оплата за ускорители будет произведена после их ввода в эксплуатацию. Задержка с установкой, по ее словам, возникла из-за вспышки коронавируса и закрытых границ.

Ранее в НЦОГ планировали, что прием пациентов начнется с сентября 2020 года. Однако линейные ускорители прибыли в КР только в октябре и до сих пор не распакованы.