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Власть

Ирина Карамушкина обвинила Ису Омуркулова в саботаже и ушла в знак протеста

«Лидер фракции СДПК саботирует решение политсовета партии», — заявила сегодня на заседании фракции депутат Ирина Карамушкина.

Депутат обратилась к Исе Омуркулову с просьбой включить в повестку дня заседания решение политсовета о его исключении из партии СДПК. Однако тот отказался, сославшись на отсутствие нужных документов.

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«Я получил письмо от вас с просьбой включить вопрос в повестку дня. Я вам уже дал письменный ответ, попросил представить копию протокола заседания, число участников и количество доверенностей. Пока этого нет», — ответил Иса Омуркулов.

На это Ирина Карамушкина заявила, что лидер фракции СДПК мог сам присутствовать на заседании политсовета партии, чтобы знать об этих вещах.

«У вас есть все, кроме доверенностей. Идет саботаж решений политсовета. Вы, как лидер фракции и бывший член СДПК, можете подать в суд, не согласившись с исключением. Вы прекрасно знаете, что никто из политсовета не пошел бы на нарушения, зная, какая будет реакция. Все доверенности есть. Вы должны были участвовать в заседании политсовета и высказать свое мнение. Но вы сознательно этого не сделали. Вы нелегитимны сегодня вести заседание фракции. Вы не член партии. Мы должны выбрать другого лидера фракции, который является членом партии СДПК. Вы сознательно не пришли, а теперь начинаете издеваться», — возмутилась Ирина Карамушкина.

Однако Иса Омуркулов ответил, что все должно быть юридически правильно оформлено.

«Я считаю, что кворума не было. И остальные члены политсовета, более 20 человек, на заседании не присутствовали», — парировал Иса Омуркулов.

В итоге лидер фракции СДПК поставил повестку заседания фракции на голосование. Большинство депутатов отказались включить в нее предложение Ирины Карамушкиной. В знак протеста депутат покинула заседание фракции.
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